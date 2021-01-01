تواصل شركة نيسان اليابانية العريقة، تعزيز قوتها الضاربة في مجال تصنيع السيارات، بعدما ظهرت الملامح الأولية للنسخة فرونتير 2022، و التي تأتي بإطلالة الـ بيك اب المميزة، حيث تنطلق من داخل خط التجميع في كانتون مسيسيبي، على ان يتم طرحها في الأسواق مع نهاية شهر سبتمبر 2021.
أداء السيارة نيسان فرونتير 2022
يمكن أن تأتي السيارة بقدرات الدفع الرباعي، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات، بينما تستمد أوامر الانطلاق من قدرات محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 381 نيوتن/متر.
تحتوي المقورة الداخلية لـ نيسان فرونتير 2022 على شاشة عرض معلومات للسائق يبلغ قيسها 7 بوصة، و مع شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع نوافذ عازلة للصوت لمنع الضوضاء، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، و نظام صوتي و ترفيهي يصل لـ 10 مكبرات صوتية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أول ظهور لـ نيسان فرونتير 2022.. شاهد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق