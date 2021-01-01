

أول ظهور لـ نيسان فرونتير 2022.. شاهد أول ظهور لـ نيسان فرونتير 2022.. شاهد

تواصل شركة نيسان اليابانية العريقة، تعزيز قوتها الضاربة في مجال تصنيع السيارات، بعدما ظهرت الملامح الأولية للنسخة فرونتير 2022، و التي تأتي بإطلالة الـ بيك اب المميزة، حيث تنطلق من داخل خط التجميع في كانتون مسيسيبي، على ان يتم طرحها في الأسواق مع نهاية شهر سبتمبر 2021.



أداء السيارة نيسان فرونتير 2022

يمكن أن تأتي السيارة بقدرات الدفع الرباعي، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات، بينما تستمد أوامر الانطلاق من قدرات محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 381 نيوتن/متر.



تحتوي المقورة الداخلية لـ نيسان فرونتير 2022 على شاشة عرض معلومات للسائق يبلغ قيسها 7 بوصة، و مع شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع نوافذ عازلة للصوت لمنع الضوضاء، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، و نظام صوتي و ترفيهي يصل لـ 10 مكبرات صوتية.

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كما دعمت السيارة نيسان فرونتير 2022 بالعديد من وسائل الامن و السلامة و منها، خاصية التنبيه عند النقاط العمياء، و نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، تنبيه حركة المرور الخلفية، وخاصية دعم الفرامل، تقنية التعرف على إشارات المرور، بالإضافة إلى نظام التحكم التكيفي في السرعة، و اكتشاف المشاة، بالإضافة إلى باقة المكابح المتطورة و عالية التجهيز، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.و ظهرت السيارة من الخارج بصندوق امتعة يتراوح بين 5 إلى 6 اقدام، مع شبكات أمامية باللون الأسود متعددة المقاطع، و مصابيح أمامية ذات لمسات انسيابية، و تصميم رباعي الأبواب يضيف مفهوم الكابينة المزدوجة، مع لمسات حادة تزيد من قوة السيارة و الأداء الفني الخاص بها.