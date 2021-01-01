

كيفية نسخ واستعادة جهات الاتصال وسجل المكالمات على تروكولر Truecaller كيفية نسخ واستعادة جهات الاتصال وسجل المكالمات على تروكولر Truecaller

يعد تروكولر Truecaller، أحد أكثر التطبيقات الاتصال شيوعا التي تساعدك في تحديد المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، إلى جانب حظر المكالمات الغير مرغوب فيها، وتجنب مرسلي البريد العشوائي، ويستخدم الملايين من الأشخاص تطبيق كشف هوية المتصل، لرؤية معرف المتصل للشخص الذي يتصل بك، حتى لو لم يتم حفظ الرقم في جهة اتصال هاتفك.



وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يمكنك استخدام بعض مزايا تطبيق تروكولر، من بينها إجراء نسخ احتياطي واستعادة سجل المكالمات وجهات الاتصال الخاصة بك على الخدمة، إلى مساحة التخزين السحابية جوجل درايف Google Drive.



وستتمكن من ربط حسابك على تطبيق تروكولر بخدمة التخزين المجانية من جوجل، والتي يمكن استخدامها لتخزين بيانات التطبيق، بما في ذلك جهات الاتصال وسجل المكالمات وقائمة الحظر وجميع إعدادات التطبيق.

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فإذا قمت بتغيير هاتفك القديم، وأردت نقل جميع بيانات سجل المكالمات إلى هاتفك الجديد، ستساعدك ميزة استرداد النسخة الاحتياطية على تروكولر من استرداد جميع بياناتك على الخدمة.وسيقوم تروكولر تلقائيا، بإنشاء مجلد خاص على خدمة درايف، لتخزين الملفات التي تم نسخها احتياطيًا، إليك فيما يلي كيفية الاحتفاظ بنسخة من بيانات على تطبيق تحديد هوية المتصل على سحابة التخزين من جوجل واستعادتها على مرة أخرى على تروكولر:أولا: كيفية تمكين النسخ الاحتياطي على تطبيق تروكولر:الخطوة الأولى: قم بتشغيل تطبيق تروكولر على هاتفك الأندرويد.الخطوة الثانية: اضغط على خيار المزيد، من خلال النقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة.الخطوة الثالثة: اضغط على الإعدادات ثم النسخ الاحتياطي.الخطوة الرابعة: قم بتمكين النسخ الاحتياطي واتبع التعليمات.ثانيا: كيفية استعادة نسخة احتياطية على تطبيق تروكولر:عند إعادة تثبيت تطبيق تروكولر على جهازك، سيُطلب منك استعادة النسخة الاحتياطية من جوجل درايف، ما عليك سوى اتباع التعليمات لاستعادتها.ثالثا: كيفية معرفة رقم المتصل عبر تروكولر على الكمبيوتر:يمكنك استخدام خدمة معرفة رقم المتصل عبر تروكولر على جهاز الكمبيوتر، من خلال موقع منصة تروكولر، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:1. اذهب إلي موقع تروكولر عبر متصفح الويب، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت أو حساب جوجل.2. من الصفحة الرئيسية، ستجد أمامك مربعا لإدخال رقم الهاتف الذي ترغب في البحث عنه، قم بإدخال رقم الهاتف ثم قم بالضغط على علامة البحث.3. ستظهر لك صفحة الحساب الخاصة بالرقم الذي أدخلته، والمشابهة لما تراه من الهاتف، وستعرض لك الصفحة البيانات الشخصية الأساسية للحساب مثل الصورة الشخصية للمستخدم ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.