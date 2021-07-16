تراجع أسعار الدواجن فى مصر

مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 17-7-2021، انخفاضا بقيمة 2 جنيه مع انخفاض الطلب للإقبال على شراء اللحوم، وفق شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.
سجلت الدواجن البيضاء 24-25 جنيها للكيلو في المزرعة، مقابل 26 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر المستهلك بين 28-30 جنيها للكيلو مقابل 29 - 31 جنيها للكيلو الدواجن البلدى فتتراوح بين 32 - 33 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 36-38 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.
واستقرت أسعار البيض حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 38 جنيها في المزرعة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها فى المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.
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