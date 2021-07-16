استقرار أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم السبت

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استقرار أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم السبت

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 17-7-2021 فى سوق العبور للجملة، وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو،و سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو .

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

المصدر: اليوم السابع

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