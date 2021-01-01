

4 طرق للتخلص من ارتفاع فاتورة الكهرباء 4 طرق للتخلص من ارتفاع فاتورة الكهرباء

تعد فاتورة الكهرباء وهى من أكثر المشاكل التي تواجه المواطن المصري خاصة بعد ارتفاع الأسعار ويتسال العديد من المواطنين عن افضل الطرق للتخلص من ارتفاع فاتورة الكهرباء.



وتنشر بوابة أخبار اليوم أفضل الحيل لترشيد فاتورة الكهرباء..



1- ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك.

قد يعجبك أيضا...

ويجب نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة.2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرةولذلك يجب غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة «وهو ما يسمى وضع الاستعداد».3- الأجهزة ذات «التايمر» مثل الميكروويف.تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين، وسحب الجهاز من الوات وعدد ساعات تشغيل الجهاز، ويوجد مميزات عديدة للميكرويف تساعدك في خفض قيمة فاتورة الكهرباء وهي كالاتي:- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات وحتى 1700 وات أي أنه يسحب من 1 كيلو وات وحتى 1.7 كيلو وات، وهي قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة، فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية، ولا هي قليلة السحب.- يتميز الميكروويف أن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة، ما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة، وسيكون السحب والاستهلاك من الكهرباء قليلا.4- الأجهزة التي تعمل من خلال «الفيشة» مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة والذى سيعمل على تخفيف فاتورة الكهرباء الخاصة بك.