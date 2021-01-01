

تفاصيل محاكمة مسنة ألمانية قتلت 11 ألف شخص تفاصيل محاكمة مسنة ألمانية قتلت 11 ألف شخص

قرّرت محكمة ألمانية محاكمة سيدة عجوز تبلغ من العمر 96 عامًا، بعد اتهامها بالتواطؤ في قتل أكثر من 11 ألف شخص، حين كانت تعمل سابقًا سكرتيرة في معسكر هتلر في شتوتهوف، أثناء الاحتلال النازي لبولندا في الحرب العالمية الثانية، ومن المنتظر أن تتم محاكمتها أمام محكمة الإقليمية في ولاية «شليسفيغ هولشتاين» الألمانية، بتهمة المساعدة في القتل الممنهج لآلاف الأشخاص، وفقًا لما نقله موقع شبكة الإذاعة الألمانية «دوتش ويل».



وقالت المحكمة: «إن المحاكمة ستبدأ مؤقتًا في 30 سبتمبر المقبل»، وجاء في لائحة الاتهام: «المتهمة بارتكاب جرائم القتل، كانت سكرتيرة في مكتب معسكر الاعتقال النازي شتوتهوف السابق بين يونيو 1943 وأبريل 1945»، وأضافت اللائحة: «ويُزعم بأنها ساعدت قادة المعسكر في القتل المنهجي للمعتقلين هناك وقد تم استجوابها عدة مرات بشأن المحرقة كأحد الشهود»، بحسب «سبوتنيك».



يذكر أنه في مارس 2014 أعرب الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك عن شعوره بالأسف والخزي، بسبب الجرائم التي ارتكبتها القوات النازية في اليونان خلال الحرب العالمية الثانية، وقال جاوك في اعتذاره: «يحدوني الأمل أن يفعل شعبا اليونان وألمانيا كل ما بوسعهما حتى لا تضيع هذه الذكريات ولكي يكون هناك وعي بهذه الجرائم».

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فيما قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، خلال أول زيارة لها إلى أثينا عام 2019، إن ألمانيا «تتحمل بالكامل مسؤولية الجرائم» التي ارتكبها النازيون في اليونان، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».ويشكل مطلب الحصول على تعويضات مالية من ألمانيا عن الجرائم التي وقعت خلال احتلال النازيين لهذا البلد «1941-1944»، جدلًا قديمًا في اليونان أحيته أزمة الدين في السنوات الأخيرة.