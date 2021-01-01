

نهاية مأساوية ..مصرع نجمة الأماكن الشاهقة أثناء التقاطها «سيلفي» |صور نهاية مأساوية ..مصرع نجمة الأماكن الشاهقة أثناء التقاطها «سيلفي» |صور

لقيت نجمة الأماكن الشاهقة الشهيرة في "إنستجرام" صوفيا تشيونج، حتفها إثر سقوطها من علو شلال أثناء التقاطها صور "سيلفي" وكانت برفقة 3 أصدقاء.



وكانت صوفيا تشيونج الذي تبلغ من العمر 32 عامًا، من المؤثرين على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات، معروفة بتسلقها الأماكن الشاهقة، في هونج كونج، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية أمس السبت.



وبعدما سقطت نجمة "إنستجرام" في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة إلى المكان، حيث نقلوها بسرعة إلى المستشفى وهناك أعلنوا عن وفاتها.

واشتهرت صوفيا بأنها كانت جريئة وشاركت صورًا لمغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف المناطق الشاهقة وقمم الجبال.







