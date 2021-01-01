طريقة عمل فتة الكوارع زي المحلات

فتة الكوارع
فتة الكوارع من أشهر الأطباق التي توجد على مائدة طعام عيد الأضحى، وتتمتع فتة الكوارع بمذاق شهي ومختلف عن غيرها من الأطباق الأخرى، وعلى الرغم من أن فتة الكوارع من الأطباق الدسمة إلا أنها غنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات.
قدم الشيف أسامة السيد مقدم برنامج “من مطبخ أسامة” على قناة “سي بي سي سفرة” طريقة عمل فتة الكوارع في المنزل.
عدد الأشخاص: 5.
مدة التحضير: ساعة ونصف.
مقادير فتة الكوارع
كوارع
بصل
جزر
قرفة
حبهان
ورق لورا
مستكة
كرفس
ماء
زبادي
فلفل اخضر حار
عصير ليمون
ملح فلفل
ثوم
خبز محمص
مرقة
صنوبر
طريقة تحضير فتة الكوارع
- ضعي في حلة على النار ماء والقرفة و الجزر والمستكة والحبهان والبصل والكرفس وورق اللورا، ثم أضيفي الكوارع حتى تنضج.
- ارفعي الكوارع من الماء في بولة ثم افصلي اللحم من العضم لعمل الفتة.
- ضعي قليلا من المرقة على الخبز المحمص.
- اخلطي الزبادي مع الفلفل الأخضر الحار وعصير الليمون وملح وفلفل وثوم.
- ضعي الخبز المحمص وعليه قليل من الشوربة والكوارع المقطعة ثم صلصة الزبادي على الوجه.
- زيني بالصنوبر وتقدم مع شوربة الكوارع بالهنا.
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