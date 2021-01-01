ما يناسبك من ملابس المحجبات في عيد الأضحى .. صور



ملابس المحجبات ملابس المحجبات

قالت أمل عبد الحميد البلوجر ومصممة الأزياء أن هناك أشكال عديدة في ملابس المحجبات هذه الفترة وبالتزامن مع عيد الأضحى، وهو ما أحدث حالة رواج شديدة في حالات الشراء.



وأكدت مصممة الازياء، أن الانتشار الاكبر لملابس المححبات هي موضه الفساتين والكاردجان والبيلورو وهما الأبرز في الشراء هذه الفترة وهما موضة عيد الأضحى المقبل.



وقالت أمل عبد الحميد، أن هناك أشكال عديده في ملابس المحجبات هذه الفترة، مع التنويع الملحوظ في الألوان الصيفية التي تناسب جميع المقاسات.

وأوضحت أن الفترة الحالية مع انتشار الموضة بشكل كبير، لا يوجد صعوبة للمحجبات في ارتداء ما تفضلة كما يحدث من قبل.







