كيف تتتجنب عسر الهضم في عيد الأضحى



عسر الهضم عسر الهضم



يعاني الكثير من الأشخاص في عيد الأضحى من عسر الهضم بشكل كبير، بسبب العادات الخاطئة التي يتبعها عند تناول الطعام، مثل تناول اللحوم على معدة فارغة، وتناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، وشرب المشروبات الغازية بدلًا من الماء،



ونستعرض خلال التقرير التالي فواكه مفيدة لعسر الهضم تخلصك من هذه الحالة في المنزل.



فواكه مفيدة لعسر الهضم

يمكن أن تساعد العديد من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف على الهضم.

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1- المشمشيتم تحميل الفاكهة الغامضة بفيتامين ج وهو أمر ضروري لتعزيز المناعة وصحة الجلد، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي المشمش على نسبة عالية من الألياف التي تحافظ على انتظام الأمعاء، والتي يمكن أن تمنع الإمساك وتعزز صحة القولون.2- التفاحأثبتت الكثير من الأطباء أن التفاح غني بألياف البكتين التي يمكن أن توفر الراحة من كل من الإمساك والإسهال، اعتمادًا على حاجة الجسم، حيث يساعد البكتين على تحسين عملية الهضم بسبب طبيعته القابلة للذوبان وقدرته على الارتباط بالكوليسترول أو السموم في الجسم والقضاء عليها خارج نظامك.3- الكيوييمكن أن يساعد تناول فاكهة الكيوي في تحسين عملية الهضم، تحتوي فاكهة الكيوي الخضراء على إنزيم يسمى الأكتينيدين والذي قد يوفر هضمًا محسنًا للبروتين، ومن المعروف أن الكيوي له تأثير ملين خفيف يرتبط بمحتواه العالي من الألياف، لذلك ينصح بتناوله بعد أكلة دسمة بحوالي نصف ساعة لتعمل كملين طبيعي.4- الموزيحتوي الموز على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على تسهيل تنظيم الأمعاء والتخلص من اضطرابات القولون والجهاز الهمضي كما تسرع هضم الطعام والتخلص من النفايات، له أيضا مميزات أخرى منها تأثيرات مضادة للحموضة تحمي المعدة من القرحة التي تتراكم في بطانة المعدة، وتزيل البكتيريا المسببة لقرحة المعدة، وهذه مضادات الحموضة مفيدة أيضًا في تخفيف حرقة المعدة.5- الجوافةالجوافة واحدة من أغنى مصادر الألياف الغذائية، وحبة جوافة واحدة فقط تفي بحوالي 12٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به من الألياف، مما يجعلها مفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي والوقاية من عسر الهضم.6- المانجوتحتوي المانجو على إنزيمات تساعد في تكسير وهضم البروتين، وكذلك الألياف ، مما يسهل التدفق السلس للأطعمة والفضلات عبر الجهاز الهضمي والتخلص من عسر الهضم.