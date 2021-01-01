كيفية الحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف

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كيفية الحفاظ على البشرة

أكد دكتور أحمد مقلد استشاري جراحة التجميل و التغذيه العلاجية أن العناية بالبشرة تختلف حسب اللون ودرجة البشرة وطرق العناية في فصل الصيف.

وقال استشاري جراحة التجميل، أن البشرة الدهنية تتميز بافراز شديد للدهون من خلال الغدد الدهنيه وظهور حب الشباب و البثور السوداء، كما ان البشرة الدهنية تعاني من المسام الواسعه والبثور البيضاء.


وتابع، البشرة الجافة تعاني من جفاف شديد في جميع أجزاءها، وخاصة في فصل الصيف، وهذا النوع من البشرة يظهر عليه علامات تقدم العمر في سن متقدم.

وأضاف، البشره العادية وهذا النوع من البشره لا يعاني من أي مشاكل حيث دائما يحدث توازن لافراز الدهون على الجلد.


وأوضح أن البشره المختلطه وهيا مزيج من مشاكل البشره الجافة وتظهر ف منطقه الخدود و الذقن ومشاكل البشرة الدهنية التي تظهر في منطقه الجبهه و الانف هيث تسمي هذه المتطقه بال T-zone وحل هذا النوع من البشرة التوازن الحيد لافراز الدهون واستخدام غسول الخاص بالبشرة الدهنية واهم خطوه لها خطوة الترطيب.

نصائح للعناية بالبشرة في الصيف
١-استخدام الغسول الخاص بنوع البشرة.
٢-استخدام التونر لقبض المسام.
٣-خطوه الترطيب.
٤-وضع كريم العين.
٦-وضع كريم النهار.
٧-وضع واقي الشمس الخاص بكل نوع بشرة.

المصدر: elbalad

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