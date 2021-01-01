كيفية الحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف

أكد دكتور أحمد مقلد استشاري جراحة التجميل و التغذيه العلاجية أن العناية بالبشرة تختلف حسب اللون ودرجة البشرة وطرق العناية في فصل الصيف.
وقال استشاري جراحة التجميل، أن البشرة الدهنية تتميز بافراز شديد للدهون من خلال الغدد الدهنيه وظهور حب الشباب و البثور السوداء، كما ان البشرة الدهنية تعاني من المسام الواسعه والبثور البيضاء.
وتابع، البشرة الجافة تعاني من جفاف شديد في جميع أجزاءها، وخاصة في فصل الصيف، وهذا النوع من البشرة يظهر عليه علامات تقدم العمر في سن متقدم.
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