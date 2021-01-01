

الإعلان رسميا عن المعالج MediaTek Helio G96 الإعلان رسميا عن المعالج MediaTek Helio G96

اليوم وبدون أي مقدمات أعلنت شركة ميديا تيك عن المعالج MediaTek Helio G96 للهواتف الرائدة حيث يوفر أداء محسنا إلى جانب إمكانات تصوير أفضل مقارنة بالمعالج Helio G95 السابق ومع ذلك فإنه لا يزال يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع فقط، وخلال المقال الجديد دعونا نتعرف على أبرز نقاط هذا المعالج الجديد.



معالح Helio G96 الجديد المخصص لتوفير تجربة مستخدم يومية متميزة عبارة عن 2 نواة Cortex-A76 مسجلة بسرعة 2.05 جيجا هرتز و6 أنوية A55 مثل المعالج السابق G95 بالإضافة إلى أن وحدة معالجة الرسوميات تأتي من فئة Mali-G57 MC2 بدلا من G76 MC4.



وعلاوة على ذلك فإن هذا المعالج الجديد من ميديا تيك يمكنه تشغيل شاشة LCD أو شاشة AMOLED بجودة تصل إلى FHD+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ويمكنه أيضا تشغيل كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن المعالج MediaTek Helio G96 متوافق مع مودم Cat-13 4G LTE WorldMode الذي يوفر سرعات 4G أفضل كما أنه يدعم بطاقة SIM المزدوجة من الجيل الرابع إلى جانب خدمات VoLTE وViLTE.

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وبخصوص الترقيات الإضافية فتتضمن الترقيات الإضافية دعم LTE أسرع وتخزينا أسرع (UFS 2.2) وإصدار Bluetooth أحدث (5.2) ودعم تقنية الألعاب HyperEngine 2.0 Lite كما أنه يتميز بحيل جديدة لمعالجة الكاميرا مثل تقليل الضوضاء بتقنية 3DNR وMFNR في الأجهزة التي سيتم تشغيلها بمعالج Helio G95.