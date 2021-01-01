مواصفات وأسعار هاتف Vivo S10

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مواصفات وأسعار هاتف Vivo S10

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة فيفو عن أحدث هواتفها الذكية تحت مسمى Vivo S10 مع مواصفات رائدة تتمثل في معالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات أمامية وخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بالإضافة إلى بطارية متوسطة تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن.

مواصفات Vivo S10
هذا الهاتف الجديد مصمم حول شاشة AMOLED بحجم 6.44 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أن Vivo S10 يحتوي على كاميراتين في الأمام بدقة 44 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 للكاميرا فائقة الاتساع، ويحتوي كذلك على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل والكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل كما أنه يضم فلاش LED مزدوجا في الأمام والخلف.

هاتف Vivo S10 يأتي مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 1100 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 256 جيجا بايت و8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت و12 جيجا رام بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Amdroid 11 مع واجهة مستخدم OriginOS 1.0.

هاتف فيفو الجديد يحتوي على بطارية بسعة 4050 تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، كما أنه يحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية بواسطة الكاميرات الأمامية والخلفية ويدعم كذلك مكبر الصوت ولكنه لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم والراديو FM وخاصية NFC.

سعر الهاتف Vivo S10
الهاتف Vivo S10 سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 22 يوليو بسعر يبدأ من 433 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

المصدر: قل ودل

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