أصدرت شركة Canalys المتخصصة بإحصائيات أسواق الإلكترونيات تقريرا أشارت فيه إلى أن Xiaomi تمكنت لأول مرة من احتلال المرتبة الثانية في سوق الهواتف العالمية، متقدمة بذلك على شركة آبل.
وتبعا للتقرير الذي أصدرته الشركة فإن "نتائج الربع الثاني من العام الجاري أظهرت أن حصة Xiaomi في سوق الهواتف الذكية ارتفعت إلى 17%، وازدادت طلباتها بمعدل 83%، بينما بلغت حصة آبل 14% مع ازدياد للطلبات بلغ 1% فقط".
واحتل المرتبة الأولى في القائمة التي وردت في التقرير شركة سامسونغ، والتي سيطرت تبعا للإحصائيات على 19% من سوق الهواتف في الفترة المذكورة، مع ارتفاع بالمبيعات وصل إلى 15%، كما شملت القائمة شركتي Vivo وOppo اللتين وصلت حصة كل منهما إلى 10% في سوق الهواتف.
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التعليقات على Xiaomi تتفوق على آبل وتحصل على المرتبة الثانية في سوق الهواتف
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