

هجمات سيبرانية تستهدف موقع الخارجية الكوبية هجمات سيبرانية تستهدف موقع الخارجية الكوبية

أعلنت وزارة الخارجية الكوبية عن تعرض موقعها على الإنترنت لهجمات سيبرانية من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا منذ الـ11 من يوليو، مع انطلاق مظاهرات الاحتجاج في البلاد.



وأدانت الخارجية الكوبية عبر حسابها على «تويتر» هجمات DDoS السيبرانية التي تعرض لها موقعها منذ 11 يوليو، لافتة إلى أنّ هذا الهجوم يتمثل في إرسال عدد كبير من البيانات الزائفة، مما يعطل الخوادم.



وأضافت، أن عناوين الـIP التي نفذ منها الهجوم موجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، معترفة بأن ذلك قد يكون «تمويها» للمواقع الحقيقية التي انطلق منها الهجوم، مشيرةً إلى أن موقع الخارجية الكوبية تعرض لهجوم من 34 عنوانا، أرسل كل واحد منها أكثر من 10 آلاف طلب في آن واحد.

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وقالت، إن ذلك بعتبر «جزءا من الحرب السيبرانية والمعلوماتية التي تم شنها ضد كوبا».وفي سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنّ موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت تعرّض لهجومٍ إلكتروني تمّ من خارج البلاد.وأوضحت الخارجية، أنّ الموقع تعرّض لهجوم من نوع «DDoS» من الخارج، لكنّه ظل معلقًا لأكثر من ساعتين وعاد للعمل مرةً أخرى، لافتةً إلى أنّه حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، تعرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على الإنترنت لهجوم «DDoS»، ونتيجة لذلك واجه بعض المستخدمين صعوبات في الوصول إلى محتواه.وبيّنت، أنّ جهاز أمن الكمبيوتر التابع لوزارة الدفاع الروسية يحاول تحييد الأثر السلبي للهجوم الذي تعرّض له الموقع.يُشار إلى أنّ وزارة الخارجية الروسية كانت قد أكدت في شهر أبريل الماضي، أن بلادها سترد على أي خطّة أمريكية محتملة لشنّ هجمات إلكترونيّة على البنية التحتية الروسيّة.