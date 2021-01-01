

لعشاق موستنج ماخ E الخارقة.. فورد تكشف عن عطر خاص برائحة البنزين لعشاق موستنج ماخ E الخارقة.. فورد تكشف عن عطر خاص برائحة البنزين

أعلنت شركة فورد أوروبا الكشف عن عطر Mach-Eau الجديد، وهو عطر خاص لملاك السيارة الخارقة موستنج ماخ E جي تي الكهربائية الجديدة بالكامل ، وتم الكشف عن العطر في مهرجان جودوود للسرعة .



وأوضحت شركة فورد أوروبا ، أن العطر الجديد Mach-Eau ، خاص بالأشخاص، اللذين لا يزالون مولعين بروائح البنزين في السيارات التقليدية.



تفاصيل العطر الجديد



وأضافت شركة فورد أوروبا ، أن عطر Mach-Eau ، ليس عطراً يُمكنك شراؤه من وكيل فورد المحلي، ولكن هو خاص بملاك السيارة الخارقة الجديدة .

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وتم تدشين عطر Mach-Eau من قبل شركة Olfiction الاستشارية الشهيرة للعطور، ويشعر مستخدموه برائحة المواد الكيميائية المنبعثة من الأجزاء الداخلية للسيارة والمحركات والبنزين، وتشتمل على البنزالدهيد والباراكريسول، والتي يتم خلطها مع الزنجبيل الأزرق، والخزامى، وخشب الصندل، وإبرة الراعي.وتقول فورد أوروبا : هذا العطر تم الكشف عنه لإيضاح زيف الأساطير حول السيارات الكهربائية وإقناع مالكي السيارات غير الكهربائية بإمكانيات السيارات الكهربائية، والرائحة ليست رائحة بنزين فقط، بل تشتمل أيضاً على رائحة الدخان وغيرها " .وأجرت فورد أوروبا استطلاعا للرأى كشف عن أن واحداً من كل خمسة سائقين قال أنه سيفتقد رائحة البنزين عند التبديل لسيارة كهربائية ، لذلك كانت لابد وأن تلبى رغبات عملائها ، وعدم افتقدتهم لروائح السيارات العاملة بالبنزين .