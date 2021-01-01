الأول من نوعه.. دايكن اليابانية تبتكر مبرد هواء بالسيارات الكهربائية

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الأول من نوعه.. دايكن اليابانية تبتكر مبرد هواء بالسيارات الكهربائية

أعلنت شركة Daikin اليابانية ، المتخصصة في تكنولوجيا السيارات عن مادة تبريد جديدة لأنظمة تكييف الهواء يمكنها توفير الطاقة ، داخل السيارات الكهربائية ، وبالتالي زيادة مدي السير لها.

وأوضحت شركة Daikin اليابانية، أن مادة التبريد الجديدة تعمل على تقلص قدرة قطر السيارة الكهربائية حتى الشحن التالي ، خلال فصل الشتاء والطقس شديد البرودة او فصل الصيف وشدة الحرارة.

وتقول عدد من التقارير العلامة في اليابان ، انه تم تطوير مبردًا خاصًا لأنظمة تكييف الهواء في السيارات الكهربائية ، والذي يمكن من خلاله زيادة النطاق بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.

تفاصيل مادة التبريد

وأوضحت التقارير أن نقطة غليان المبرد الجديد يجب ان تكون 40 درجة ، على الأقل 10 إلى 15 درجة أقل من المبردات التقليدية. يخلق ضغط المبرد تأثير التسخين أو التبريد لمقصورة السيارة.

وأكد الخبراء، أن المادة المبردة التي كشفت عنها Daikin أكثر كفاءة في استخدام الطاقة مع انخفاض نقطة الغليان ، لذلك هناك المزيد من الكهرباء المتاحة لتشغيل السيارة.

ولم تعلن شركة شركة Daikin اليابانية ، عن سعر هذه المادة الجديدة او أي تفاصيل عن تركيبها بالسيارات الكهربائية ، ولكن اكدت انها ستكون متاحة في الأسواق بداية عام 2025 .

المصدر: صدى البلد

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