أعلنت شركة Daikin اليابانية ، المتخصصة في تكنولوجيا السيارات عن مادة تبريد جديدة لأنظمة تكييف الهواء يمكنها توفير الطاقة ، داخل السيارات الكهربائية ، وبالتالي زيادة مدي السير لها.
وأوضحت شركة Daikin اليابانية، أن مادة التبريد الجديدة تعمل على تقلص قدرة قطر السيارة الكهربائية حتى الشحن التالي ، خلال فصل الشتاء والطقس شديد البرودة او فصل الصيف وشدة الحرارة.
وتقول عدد من التقارير العلامة في اليابان ، انه تم تطوير مبردًا خاصًا لأنظمة تكييف الهواء في السيارات الكهربائية ، والذي يمكن من خلاله زيادة النطاق بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.
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التعليقات على الأول من نوعه.. دايكن اليابانية تبتكر مبرد هواء بالسيارات الكهربائية
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