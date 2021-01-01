

4 طرق لـ مسح رمز الاستجابة السريع QR ضوئيا على الهاتف والكمبيوتر 4 طرق لـ مسح رمز الاستجابة السريع QR ضوئيا على الهاتف والكمبيوتر

يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع QR بكاميرا موبايلك، حيث أصبح كود الاستجابة السريع أسهل طريقة تربط العالم الحقيقي بالإنترنت، بعد أن كانت مجرد رمز أو شفرة يستخدم لإتمام عمليات شراء السلع عبر المتاجر الكبرى.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تمنحك الرموز الخيطية باللون الأبيض والأسود، طريقة سريعة للوصول إلى بطاقات الهوية وقوائم المطاعم ومواقع التواصل الاجتماعي، والمزيد من الخدمات التي تعتمد على رموز الاستجابة السريعة QR، من أجل تسهيل وصول المستخدم إلى خدماتها أو موقع الويب الخاص بها.



طريقة المسح الضوئي لرمز QR على الهاتف والكمبيوتر

تحظى رموز QR بشعبية كبيرة لدرجة أن كل جهاز به كاميرا تقريبا يتيح لك مسحها ضوئيا، ولذا نقدم إليك كيفية استخدام رموز QR على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي.

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أولا: كيفية مسح رمز QR باستخدام آيفون أو آيباد:الخطوة الأولى: تأتي أجهزة أبل مزودة بماسح ضوئي QR مدمج في الكاميرا، قم بفتح تطبيق الكاميرا على جهاز آيفون أو آيباد الخاص بك.الخطوة الثانية: ضع كاميرا جهازك أمام رمز الاستجابة السريع ليظهر ضمن الإطار على شاشة هاتفك، وسيقوم الجهاز بفحصه تلقائيا، دون الحاجة إلى تدخل منك.الخطوة الثالثة: بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR، سيظهر إشعار في الجزء العلوي من شاشتك مع رابط لمحتوى رمز الاستجابة السريعة، انقر عليه وسيتم نقلك مباشرة إلى الصفحة المطلوبة.ثانيا: كيفية مسح رمز QR باستخدام هاتف أندرويد أو التابلت:الخطوة الأولى: تحتوي أجهزة أندرويد أيضا على ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة مدمج في الكاميرا، ولكن قد تحتاج إلى تطبيق خاص لاستخدامه، قم بفتح الكاميرا على جهاز أندرويد الخاص بك.الخطوة الثانية: ضع الكاميرا بحيث يكون رمز الاستجابة السريعة في الإطار، يجب أن يقوم جهاز أندرويد بفحصه تلقائيا، ولكن إذا لم يكن كذلك، فاضغط مع الاستمرار بإصبعك عليه.الخطوة الثالثة: ستحصل على الرابط الذي يؤدي إليه رمز الاستجابة السريعة، وخيارًا لفتحه او نسخ عنوان URL أو مشاركته.الخطوة الرابعة: إذا لم تنجح هذه المحاولة، قم بتنزيل تطبيق Google Lens من متجر جوجل بلاي، حيث تعمل بعض وظائفه كماسح QR.ثالثا: كيفية مسح رمز QR باستخدام جهاز ماك:الخطوة الأولى: إذا كان جهاز ماك الخاص بك يحتوي على كاميرا، قم بتنزيل تطبيق يدعى QR Journal من متجر آب ستور.الخطوة الثانية: انقر فوق خيار"مسح" في الزاوية العلوية اليسرى، وامنح التطبيق الإذن لاستخدام كاميرا جهازك.الخطوة الثالثة: بمجرد تشغيل الكاميرا، ضع رمز الاستجابة السريعة أمام كاميرا الكمبيوتر، وبمجرد تحديده، ستتمكن من فتحه أو حفظه.رابعا: كيفية مسح رمز QR باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز:الخطوة الأولى: إذا كان حاسوبك يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، قم بتنزيل برنامج QR Code من متجر مايكروسوفت.الخطوة الثانية: امنح التطبيق إذنا للوصول إلى الكاميرا، ثم ضع رمز الاستجابة السريعة أمام كاميرا الكمبيوتر.الخطوة الثالثة: سيقرأ التطبيق رمز الاستجابة السريعة QR ثم يقوم بفتحه في متصفح داخل التطبيق.