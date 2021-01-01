

صور تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو M2 2023 الاختبارية صور تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو M2 2023 الاختبارية

أعلنت شركة بي إم دبليو BMW ، التجهيز لسياراتها القادم من الفئة 2 كوبيه الجديدة موديل 2023 ، بعد ان قامت بطرح سياراتها من نفس الفئة كموديل 2022 ، الشهر الجاري .



ولكن لم ينتظر جواسيس المصورين كعادتهم أي معلومات رسمية، فقد رصد عدد منهم صور للسيارات نموذج بي إم دبليو M2 الاختباري عالي الأداء موديل 2023 .



واكد الخبراء ان السيارة بي إم دبليو M2 الاختباري عالي الأداء موديل 2023 ، ستاتي بقوة محرك ثنائي التيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ينتج ما بين 480 حصان و490 حصان.

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صور بي إم دبليو M2 التجسسيةواظهرت الصور التجسسية للسيارة بي إم دبليو M2 الاختباري عالي الأداء موديل 2023 بتصميم أكثر أناقة وأكثر رقيًا ، ولكن رغم التمويهات الشديدة الموضوعة على النموذج ، الا ان الشبكة والمصابيح الأمامية من الواضح انهم سينقلون من الطراز القياسي .ويظهر أيضا اسفل التمويهات الاكصدام الأمامي اكثر قوة ، بالإضافة الى عجلات خفيفة الوزن مدعومة بنظام فرامل عالي الأداء في خلفية السيارة ، وذات رفارف أوسع بقليل من ذي قبل .ومن المؤكد وضع نظام العادم الرياضي رباعي الأنابيب ، ينضم إليه اكصدام خلفي بتصميم أكثر عدوانية وجناح صغير على باب صندوق الامتعة.وتمكن المصورين التجسسين من التقاط عدد من الصور للمقصورة الداخلية ، والتي اكدت ان التصميم داخلي مختلف تمامًا ، و يتميز بمجموعة أدوات رقمية قائمة بذاتها ونظام معلومات ترفيهي يحاكي النظام الموجود في i4 وiX.ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج بي إم دبليو M2 الاختباري عالي الأداء موديل 2023 ، في ديسمبر من عام 2022 .