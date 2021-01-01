

بسعر يوازي مليون و 615 الف جنيه مصري .. تعرف على مواصفات مرسيدسEQC400 الكهربائية في الإمارات بسعر يوازي مليون و 615 الف جنيه مصري .. تعرف على مواصفات مرسيدسEQC400 الكهربائية في الإمارات

تعد السيارة EQC أول عضو في عائلة EQ الكهربائية بالكامل من مرسيدس، وهي SUV مدمجة فاخرة بدأ إنتاجها في عام 2019، أي أنها حديثة العهد بالأسواق. ومؤخرًا كشفت صانعة النجوم الألمانية عن الإصدار EQC400 في الإمارات العربية، وفي السطور التالية نتعرف على أهم مواصفاتها وسعرها.



الأداء



تأتي السيارة بمحركين كهربائيين ينتجان معًا قوة 408 أحصنة، ويتم نقل القوة إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعة واحدة. وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم/ س في 5.1 ثانية، وتنطلق بسرعة قصوى تبلغ 180 كم/ س، ويمكن للسيارة قطع مسافة 692 كم اعتمادًا على شحنة كاملة، قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن مرة أخرى.

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وتتميز السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات 4MATIC المتغير بالكامل، الذي يوزع الطاقة التي تنتجها المحركات الكهربائية ذات الأداء العالي، ويساعد النظام في تحسين الجر والثبات في أثناء القيادة في الطرق الوعرة بالتحديد، وهي ميزة حقيقية للسلامة عندما يتعلق الأمر بالأمطار والثلوج. وفي الوقت نفسه يشكل نظام الدفع الرباعي للعجلات الأساس التكنولوجي لمتعة القيادة الرياضية.يوزع نظام 4MATIC الطاقة بسهولة بين المحورين الأمامي والخلفي - من 0 إلى 100%. هذا لأنه يمكن التحكم في كلٍّ من المحركين الكهربائيين على حدة. عندما يحدث فقدان للجر في أحد المحاور يتوفر المزيد من العزم في المحور الآخر. ويعمل ذلك كسيارة دفع رباعي تقليدية مزودة بقفل تفاضلي مركزي.السعريبلغ سعر EQC400 379900 درهم إماراتي، وهو ما يساوي مليون و615 ألف جنيه مصري تقريبًا وهذا السعر شامل 5% ضريبة القيمة المضافة فى دبي .وللسيارة ضمان خمس سنوات أو 105 آلاف كيلو متر، مع حزمة خدمات 4 سنوات أو 80 ألف كيلومتر، وضمان للبطارية 8 سنوات أو 160 ألف كيلو متر، مع صندوق شحن حائطي.المواصفاتتتمتع السيارة بتصميم أنيق يكشف انتماءها إلى مرسيدس، وهي تأتي بمصابيح أمامية قياسية بتقنية MULTIBEAM LED، مع خطوط زخارف باللون الأزرق الذي يشير إلى كونها سيارة كهربائية، بالإضافة إلى مصابيح خلفية LED.وتتمتع السيارة الكهربائية بمجموعة من الميزات القياسية، منها إمكانية دمج الهاتف الذكي، وتوافر خدمات Mercedes me connect، ونظام MBUX للمعلومات والترفيه، ونظام مكالمات الطوارئ من مرسيدس- بنز.أما المواصفات الاختيارية فتشمل حزمة AMG الخارجية، التي تجعل مظهر السيارة رياضيًّا، وتضيف إلى السيارة الجزء الأمامي باللون الأسود، وغطاء أمامي خاص ودفيوزر خلفي مميز وعجلات خاصة مصنوعة من سبائك معدنية على يد كبار خبراء تصميم مجموعة AMG مقاس 21 بوصة.تشمل المواصفات الاختيارية كذلك الشحن اللاسلكي والاتصال من خلال البلوتوث، مع ميزة Head-up Display أو العرض على الزجاج الأمامي، وكاميرا بزاوية 360 درجة تكشف محيط السيارة بالكامل، ونظام صوت محيطي من Burmester.أنظمة السلامةيمكن للجيل الأحدث من أنظمة مساعدة السائق تحذير السائق ودعمه، وتتفاعل تلقائيًا بحسب الحالة، على سبيل المثال للحفاظ على المسافة بينه وبين السيارة التي أمامه أو الحفاظ على السرعة أو البقاء في المسار، ما يجعل حياة السائق أسهل بكثير.وتشمل أنظمة السلامة:* باقة Driving Assistance التي توفر مجموعة من الأنظمة المساعدة، هي:مساعد Active Distance Assist المزورد بنظام DISTRONICمساعد Active Speed Limit Assistخاصية إعادة التشغيل الممتد على الطرق السريعةتعديل السرعة حسب الطريق مع خاصية التعرف على الطرق المزدحمة وتجنبهامساعد التوقف النشط في حالات الطوارئ مزود بخاصية مكالمات الطوارئ SOSمساعد Active Brake Assistخاصية منع التصادم عند المنعطفات والتقاطعاتخاصية الكبح في حالات الطوارئ والزحاممساعد Evasive Steering Assistمساعد الحفاظ على المسار Active Lane Keeping Assistمساعد كشف النقاط العمياء Active Blind Spot Assistخاصية إنذار الخروج عن المسارخاصية التحذير من عبور المشاة في المنطقة المحيطة بموضع عبور المشاة