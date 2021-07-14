

السودان تستضيف مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي..14 نوفمبر المقبل السودان تستضيف مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي..14 نوفمبر المقبل

تستضيف السودان مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي يوم 14 نوفمبر المقبل وذلك بناء على قرار اجتماعات مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية التي عقدت في دبي في يونيو الماضي.



وقال د. خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن المؤتمر يهدف الى الإعلان عن السودان الجديد في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب اصحاب الأعمال والمستثمرين العرب من كافة أنحاء العالم.



جاء ذلك خلال زيارته الى العاصمة السودانية الخرطوم، يرافقه الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية رؤوف ابو زكي، والتي شهدت اجراء مباحثات بارزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين. كما التقى بقيادات اتحاد اصحاب العمل السوداني والغرف المتخصصة، تحضيرا لانعقاد المؤتمر.

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وتابع: لمسنا رغبة حقيقية للتغيير في السودان عبر الإصلاحات الاقتصادية الجارية من تحرير اسعار المنتجات وصياغة قوانين جديدة للاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص والتعديلات الاقتصادية الاخرى الى جانب تعريف السودان لتوجهه الاقتصادي لحفز وتشجيع القطاع الخاص للعمل، وهذه كلها عوامل تسهم في جذب القطاع الخاص العربي للاستثمار في السودان واقامة شراكات مع القطاع الخاص السوداني في مجالات ومشاريع محددة كأولوية ورؤية واضحة لمستقبل السودان الجديد في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتعدين.وذكر حنفي أن الهدف من المؤتمر ليس فقط ان يكون السودان مقصدا للمستثمرين او سوقا للمنتجات بل ان يكون السودان عبر اتحاد الغرف العربية بشراكاته ومظلته الممتدة خارج المنطقة العربية محورا تنطلق منه المشاريع فى ظل شراكات استراتيجية عربية وأجنبية الى جميع انحاء العالم.وقال: «رأينا قيادات وطنية حقيقية لديها رغبة حقيقية فى التغيير وقيادات عملية تتعامل مع واقع محدد وتبتغي التغيير للأفضل من خلال التعاون مع القطاع الخاص ” مؤكدا ان تلك الرؤية داعمة ومشجعة ومطمئنة للقطاع الخاص العربي للاستثمار بالسودان».وكان عقد حنفي، ورئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني، هاشم صلاح مطر، مؤتمرا صحافيا في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تم الاعلان عن تنظيم أعمال مؤتمر السودان للاستثمار في الامن الغذائي العربي بالخرطوم بالشراكة مع اتحاد عام اصحاب العمل السوداني ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانيةويأتي المؤتمر برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة وحضور عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار بالدول العربية وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات من الدول العربية ومختلف بلدان العالم.