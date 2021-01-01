علماء المناخ يرصدون ظاهرة غريبة أصابتهم بالذهول فى القطب الشمالى

رصد العلماء 3 عواصف رعدية اجتاحت منطقة القطب الشمالي الجليدى من سيبيريا إلى شمال ألاسكا، وبها صواعق برق، فى ظاهرة غير عادية، وهو ما جعل العلماء يشعرون بالذهول، وشدد العلماء أن هذه الظواهر ستصبح أقل ندرة مع الاحتباس الحرارى.
ومن جهته، قال إد بلامب، خبير الأرصاد الجوية بالخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في فيربانكس، "لم ير خبراء الأرصاد شيئا كهذا من قبل"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وقال العلماء إن الهواء فوق المحيط المتجمد الشمالي، عادة ما يفتقر إلى حرارة الحمل الحراري اللازمة لتوليد عواصف رعدية، خاصة عندما تكون المياه مغطاة بالجليد، مشيرين إلى أن تغير المناخ يسخن القطب الشمالي بشكل أسرع من بقية العالم.
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