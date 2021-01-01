أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن إطلاق إصدار تجريبي جديد محدود الوظائف، سيتمكن مستخدمو الهواتف عبره من اختبار ميزة انتظروها لسنوات.
وتبعا لموقع gsmarena فإن الإصدار التجريبي الجديد متوفر حاليا للهواتف التي تعمل بنظامي Android أو iOS، ولكن القائمين على التطبيق لم يحددوا الدول التي سيتوفر بها، وهل سيكون متاحا للجميع أو لشرائح معينة من المستخدمين، لذا يجب على المستخدمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني على الرابط التالي "faq.whatsapp.com" واتباع التعليمات المذكورة هناك لمعرفة فيما إذا كان الإصدار متاحا في بلدهم.
وسيكون بإمكان المستفيدين من هذا الإصدار اختبار ميزة الوصول إلى مراسلات "واتس آب" من عدة أجهزة بنفس الوقت، ودون أن تكون هذه الأجهزة موصولة بالهاتف الذي فعّل عليه التطبيق مع رقم الهاتف.
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التعليقات على إصدار "واتس آب" الجديد يختبر الميزة التي انتظرها الكثيرون
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