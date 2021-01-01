ستكشف مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية في معرض ماكس – 2021" الدولي للطيران والفضاء نظام "اوديسي" للواقع الافتراضي الذي يتيح فرصة لمن يرتادوه للخروج إلى الفضاء المكشوف.
أفاد بذلك الخميس 15 يوليو المكتب الصحفي للمؤسسة. وقال:" سيستخدم ضيوف المعرض جهاز محاكاة خاص يعتمد نظام "اوديسي" للواقع الافتراضي بغية الخروج إلى الفضاء المكشوف حيث سينفذون مختلف العمليات خارج المركبة الفضائية أو المحطة الفضائية.
وأضاف أن جناح المؤسسة في المعرض سيكشف كذلك عن أجهزة محاكاة قيادة مركبة "سويوز – إم إس" المأهولة والتي ستسمح لضيوف المعرض بإيصال المركبة الفضائية المأهولة إلى مدار الأرض والاقتراب من المحطة الفضائية والهبوط على الأرض داخل كبسولة مأهولة.
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التعليقات على "روس كوسموس" تكشف عن نظام فضائي للواقع الافتراضي
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