

احذر السقوط في الفخ.. سبب ضرورة تغيير كلمة سر الواي فاي عقب زيارة جيرانك احذر السقوط في الفخ.. سبب ضرورة تغيير كلمة سر الواي فاي عقب زيارة جيرانك

يسقط عدد من مستخدمي الإنترنت في بعض الأخطاء الشائعة التي تجعلهم يفقدون سرعة شبكة «الواي فاي» وانتهاء الباقة سريعا، دون إدراك السبب الحقيقي وراء ذلك، الأمر الذي يدفعهم للتساؤل حول سر نفاذ الباقة بتلك السرعة.



ويلجأ بعض الأشخاص لتقديم كلمة سر «الواي فاي» الخاصة بالإنترنت المنزلي إلى جيرانهم، عند زيارتهم، من أجل الدخول على شبكة الراوتر للاستمتاع بتصفح الإنترنت بشكل مجاني، طوال فترة تواجدهم داخل المنزل.



وأكد مصطفى وحيد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يأتي على رأس تلك الأخطاء التي يرتكبها مستخدمو الإنترنت، هو عدم تغيير كلمة سر «الواي فاي»، عقب خروج الجيران من المنزل، لأنه يصبح بإمكانهم الدخول على شبكة الإنترنت في أي وقت، الأمر الذي يجعل باقة الإنترنت تنتهي بشكل أسرع.

خطوات تغيير كلمة سر شبكة الواي فايأوضح «وحيد»، أن هناك عددا من الخطوات يجب اتباعها لتغيير كلمة سر الواي فاي، كالتالي:- الدخول على صفحة الإعدادت بالراوتر الخاص بك، من خلال كتابة الـ «User name» و«password»، المتواجدين في المنطقة الخلفية للراوتر.- اضغط على كلمة «Basic»، ثم اختر كلمة «Wlan».- بعد ذلك اضغط على كلمة «security»، ثم زيادة معدل الأمان باختيار «WPA2-PSK»، لأنه من أعلى معدلات الأمان، لكن نظرًا لعدم قدرة بعض الهواتف بالعمل عليه، فيفضل اختيار «WPA-WAP2 -psk».- ثم الذهاب بعد ذلك للمربع المتواجد أمام كلمة «WPA- pre shared Key»، وهو الباسورد الخاص بشبكة الواي فاي، لذلك يجب أن لا يقل عن 8 عناصر سواء حروف أو أرقام أو رموز، وينصح أن تحتوي عليهم جميعًا لتصبح أكثر صعوبة.ولزيادة الإمان، يمكنك تغيير كلمة السر الخاصة بصفحة إعدادات الدخول للراوتر، عن طريق الضغط على كلمة «Maintenance» في اليسار، ثم إدخال كلمة السر القديمة والجديدة، وتأكيدها مرة أخرى.



