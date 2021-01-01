

«جوجل» تضيف ميزة حذف سجل البحث في آخر 15 دقيقة على الهاتف الذكي «جوجل» تضيف ميزة حذف سجل البحث في آخر 15 دقيقة على الهاتف الذكي

أعلنت شركة «جوجل» الأمريكية، إطلاقها ميزة جديدة تتعلق بخصوصية مستخدميها، والتي من شأنها تسمح بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي.



تفاصيل ميزة «جوجل» الجديدة

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، تتوافر ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث حاليا في تطبيق «جوجل» على هواتف «آيفون»، كما متوقع أن تكون مطروحة على هواتف «أندرويد» في وقت لاحق من العام الجاري.



وتساعد ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث لحماية بعض المستخدمين من إحراجهم بشأن ما بحثوا عنه من موضوعات محرجة أو خاصة.

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وفي العادة، تقتصر نسخة سطح المكتب من محرك البحث «جوجل» خيارات حذف سجل البحث بصورة تلقائية بين 3 أو 18 أو 36 شهرا، أو من الممكن حذف عمليات البحث بطريقة يدوية.وأيضا، توفر شركة «جوجل» إمكانية حماية المستخدمين لسجل بحثهم بواسطة تدشين كلمة مرور خاصة بها.يذكر أن شركة «جوجل» الأمريكية اختبرت ميزة جديدة تحذر المستخدمين عندما يؤدي بحثهم إلى نتائج جديدة تفتقر إلى مصادر موثوقة، وعليه سيظهر لهؤلاء المستخدمين مربع أعلى نتائجهم يقول: «يبدو أن هذه النتائج تتغير بصورة سريعة، وإذا كان الموضوع جديدا فقد يستغرق وقتا أحيانا لإضافة نتائج بواسطة مصادر موثوقة».وتأمل الشركة الأمريكية من وراء ميزة التحذير من نتائج بحث مازالت جديدة وفي حاجة إلى مصادر موثوقة، أن تمنح مستخدميها وقفة قبل نشر أي معلومات خاطئة والترويج لها.