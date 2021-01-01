أعلنت هيئة التراث فى المملكة العربية السعودية، نهاية الأسبوع الماضى، اكتشافًا أثريًا جديدًا بمحافظة الحائط فى منطقة حائل شمالى المملكة، وهو عبارة عن نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، ويعد أطول نص أثرى في تاريخها.
ووفقا لما نشرته شبكة "CNN" بالعربية، يتكون الاكتشاف الأثرى من نقش على إحدى الصخور البازلتية يجسّد الملك البابلى ممسكا بيده الصولجان، وأمامه عددًا من الرموز الدينية، إضافة إلى وجود نص مسمارى يصل العدد التقريبى لسطوره إلى 26 سطرا، ليعد بذلك أطول نصٍ كتابي يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.
ويمثل موقع الحائط المعروف قديماً باسم "فدك" موقعا مهماً في شمال غربي الجزيرة العربية منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامى المبكر، حيث وجدت على جنبات جباله مجموعة من الرسوم والنقوش الصخرية والكتابات الإسلامية المبكرة، إضافة إلى احتواء الموقع على مجموعة من القلاع والحصون والأسوار والمنشآت المائية التي تعطي بعداً آخر لأهميتها الحضارية، وفقًا لهيئة التراث السعودية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السعودية تكتشف أطول نص أثرى فى تاريخها على نقوش صخرية تعود للقرن السادس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق