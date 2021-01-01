السعودية تكتشف أطول نص أثرى فى تاريخها على نقوش صخرية تعود للقرن السادس

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السعودية تكتشف أطول نص أثرى فى تاريخها على نقوش صخرية تعود للقرن السادس

أعلنت هيئة التراث فى المملكة العربية السعودية، نهاية الأسبوع الماضى، اكتشافًا أثريًا جديدًا بمحافظة الحائط فى منطقة حائل شمالى المملكة، وهو عبارة عن نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، ويعد أطول نص أثرى في تاريخها.

ووفقا لما نشرته شبكة "CNN" بالعربية، يتكون الاكتشاف الأثرى من نقش على إحدى الصخور البازلتية يجسّد الملك البابلى ممسكا بيده الصولجان، وأمامه عددًا من الرموز الدينية، إضافة إلى وجود نص مسمارى يصل العدد التقريبى لسطوره إلى 26 سطرا، ليعد بذلك أطول نصٍ كتابي يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.

ويمثل موقع الحائط المعروف قديماً باسم "فدك" موقعا مهماً في شمال غربي الجزيرة العربية منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامى المبكر، حيث وجدت على جنبات جباله مجموعة من الرسوم والنقوش الصخرية والكتابات الإسلامية المبكرة، إضافة إلى احتواء الموقع على مجموعة من القلاع والحصون والأسوار والمنشآت المائية التي تعطي بعداً آخر لأهميتها الحضارية، وفقًا لهيئة التراث السعودية.

وأشارت هيئة التراث السعودية إلى أن الاكتشاف الجديد يخضع للدراسة والتحليل من قبل المتخصصين في الهيئة، على أن يكون الإعلان عن تفاصيل الاكتشاف بعد الانتهاء من دراسته وتحليله وربطه بالنتائج السابقة التى تم توثيقها مؤخراً فى شمال غربى المملكة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويكون هذا الاكتشاف الأثرى الجديد بمثابة إضافة إلى اكتشافات سابقة من نقوش ومسلات حجرية فى عدد من المواقع بين تيماء وحائل التي تذكر ملك بابل "نابونيد"، والتي تثبت اتساع الاتصال الحضاري والتجاري بين الجزيرة العربية وحضارات بلاد الرافدين، وفقًا لـ"واس".

المصدر: اليوم السابع

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