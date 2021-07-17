سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 17-7-2021

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سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 17-7-2021

استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 17-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصري، ومصرف أبو ظبى الإسلامى استقراراعند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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