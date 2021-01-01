٣ عواصف تثير قلق العلماء في القطب الشمالي

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٣ عواصف تثير قلق العلماء في القطب الشمالي

اجتاحت ٣ عواصف رعدية متتالية منطقة القطب الشمالي الجليدي من سيبيريا إلى شمال ألاسكا، وأطلقت صواعق برق، في ظاهرة غير عادية يقول العلماء أنها ستصبح أقل ندرة مع الاحتباس الحراري.

وأكد خبير الأرصاد الجوية بالخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في فيربانكس، إد بلامب، أن الهيئة لم ترصد من قبل شيئا كهذا.

وأوضح الخبير، أن الهواء فوق المحيط المتجمد الشمالي يفتقر إلى حرارة الحمل الحراري اللازمة لتوليد عواصف رعدية، خاصة عندما تكون المياه مغطاة بالجليد، فيما أكد العلماء إن تغير المناخ يسخن القطب الشمالي بشكل أسرع من بقية العالم.

وتمثل العواصف الكهربية الغابات الشمالية التي تحيط بالقطب الشمالي، محل تهديد، لأنها تشعل الحرائق في المناطق النائية التي تخبز بالفعل تحت شمس الصيف على مدار الساعة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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