بعد سنوات من النزاعات القانونية، ستحصل سيدة روسية على مبلغ مالي "فلكي" بعد طلاقها من زوجها السابق شديد الثراء.
فقد توصل الملياردير الروسي فرهاد أحمدوف وزوجته السابقة تاتيانا أحمدوفا إلى تسوية بشأن مبلغ قياسي للطلاق قيمته 625 مليون دولار، قضت به المحكمة العليا في لندن عام 2016.
وأدى هذا الخلاف إلى محاولة فاشلة لأحمدوفا للاستيلاء على يخت فاخر طوله 115 مترا يملكه زوجها السابق من خلال المحاكم، بالإضافة إلى أمر منفصل من محكمة يقضي بأن يدفع ابنها تيمور لها أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني من أصول الأسرة.
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التعليقات على طلاق بـ625 مليون دولار.. تفاصيل الانفصال "الفلكي" بالأرقام
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