ما هو «فيروس نورو» الجديد الذي ظهر في انجلترا



فيروس نورو فيروس نورو

في ظل معاناة إنجلترا من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، تشهد البلاد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس نورو، وقد يزداد الأمر سوءًا مع رفع قواعد الإغلاق.







ورغم أنه عادة ما يتفشى فيروس القيء والإسهال شديد العدوى في فصل الشتاء، ولكن يبدو أنه قد تحور ليتفاعل مع التجمعات وحالات التفاعل المباشر بين الأشخاص.

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أكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا وقوع ما يقرب من 3 أضعاف تفشي فيروس نورو الجديد خلال الأسابيع الخمسة الماضية مما كان متوقعًا في المعتاد خلال هذا الوقت من العام.تم ربط الحالات في الغالب بالحضانات ومرافق رعاية الأطفال حتى الآن ولكن كان هناك ارتفاع في جميع الفئات العمرية.حذر مسئولو الصحة في إنجلترا "أنه من المحتمل أن تظهر زيادات غير عادية خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع رفع القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد".أعراض نوروفيروستشمل أعراض الفيروس الجديد الظهور المفاجئ للغثيان والقيء والإسهال، ويمكن أن يسبب المرض أيضًا ارتفاعًا في درجة الحرارة وألمًا في البطن والأطراف.بعد 16 شهرًا من إجراءات التباعد الاجتماعي غير المسبوقة، يراقب العلماء عن كثب تحور الفيروسات الأخرى بعد تعرضهم للضغط بشكل غير مباشر في الحرب ضد كورونا.كما أن ظهور نوروفيروس في غير ميعاده لأول مرة أثار قلق العلماء، وزاد المخاوف بشأن إمكانية انتقاله لبلدان أخرى.ويعرف "نوروفيروس" بأنه مجموعة من الفيروسات شديدة العدوى التي تصيب الأمعاء والمعدة، وهي أكثر انتشارا في بريطانيا وتصيب كافة الأعمار.ويمكن انتقال العدوى وانتشار المرض والتقاط الفيروس، سواء عن طريق شخص مصاب بالمرض أو عبر الرذاذ أو ملامسة الأسطح أو أكل طعام ملوث بالفيروس.