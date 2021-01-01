فيضانات أوروبا.. محصلة الأثار الكارثية التي ضربت القارة العجوز



فيضانات أوروبا فيضانات أوروبا

على خلاف المعهود لطقس أوروبا، يضرب القارة طقس شديد الخطورة والإضطراب منذ أيام، نتج عنه أمطار وفيضانات وعواصف، أدت إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، وسقوط ضحايا بالعشرات علاوة على المفقودين، وفق ماذكرت صحف أوروبية.



خلفت الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا أكثر من 150 قتيلا ومئات المفقودين ، حيث ألقى كبار المسؤولين باللوم على تغير المناخ.



وتأكد الآن وفاة 153 شخصًا على الأقل بعد فيضانات "تاريخية نادرة" في أوروبا وبخاصة في ألمانيا وبلجيكا ، مع مخاوف من زيادة عدد الضحايا، حيث يبحث رجال الإنقاذ عن المئات الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

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وسط مشاهد اليأس في كلا البلدين ، يكدح عمال الطوارئ للعثور على ناجين وإزالة الأنقاض ومنع المزيد من الضرر.مزيد من الدمارلكن لا تزال هناك مخاوف من احتمال حدوث المزيد من الدمار ، حيث قيل إن السدود على طول نهر واحد من بلجيكا إلى هولندا وسد في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية معرض لخطر الانهيار.تشمل المناطق الأكثر تضررًا بعضًا من أكثر المناطق ازدهارًا في أوروبا ، مع لقطات مذهلة من بالقرب من فرانكفورت تُظهر منزلاً كاملاً انهار مع جرف المياه له إلى نهر آهر.اجتاحت الفيضانات ألمانيافي أماكن عدة، انقلبت السيارات رأساً على عقب ، وانهارت شبكات الكهرباء وانهارت مبانٍ مع تدفق مياه الفيضانات عبر قرى مثل شولد ، جنوب بون ، في غرب ألمانيا.ووفق التقارير، فالغالبية العظمى من القتلى في ألمانيا ، حيث قتل 133 شخصًا.وقالت الشرطة إنه من المعروف الآن أن أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم في مقاطعة أرويلر بغرب ألمانيا ، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا ، ويخشى وقوع المزيد من الضحايا.أعلنت السلطات ، الجمعة ، عن مقتل 63 شخصًا في ولاية راينلاند بالاتينات بأكملها ، حيث تقع أهرويلر.أثرت الفيضانات على مناطق واسعة من غرب أوروباوتأكد مقتل 43 شخصًا في ولاية نوردراين فستفالن المجاورة ، وهي أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان ، كما قتل 20 آخرون عبر الحدود في بلجيكا.وقال رئيس وزراء الولاية أرمين لاشيت إن الفيضانات كانت "كارثة ذات أبعاد تاريخية" ، بينما قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه "صُدم" من الكارثة.وقال لاشيت للصحفيين: "لقد جرفت الفيضانات الأرض من تحت أقدام كثير من الناس. فقدوا منازلهم أو مزارعهم أو أعمالهم".في إرفتشتات ، جنوب غرب مدينة كولونيا ، تم إنقاذ 50 شخصًا بعد انهيار الأرض تحت منازلهم ، وفقًا لما قاله المسؤول فرانك روك لمحطات محلية.بلجيكاوأظهرت صور جوية انهيارا أرضيا هائلا في حفرة من الحصى على أطراف البلدة.قال روك: "على المرء أن يفترض أنه في ظل هذه الظروف ، لم يتمكن بعض الناس من الفرار".وفي بلجيكا ، تم تأكيد 27 حالة وفاة وقال وزير الداخلية أنيليس فيرليندن إن 20 شخصًا آخرين في عداد المفقودين، و أعلنت البلاد يوم حداد.وأضاف فيرليندن أن السدود على نهر الميز الذي يمتد من بلجيكا إلى هولندا معرضة أيضًا لخطر الانهيار.هولنداتم إجلاء حوالي 200 مريض من مستشفى في بلدة فينلو الهولندية كإجراء احترازي.كما صدرت أوامر لآلاف الأشخاص في مقاطعة ليمبورج الهولندية بالمغادرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة.أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن بعض المناطق المنكوبة لتحرير أموال خاصة للطوارئ.وقال خبراء الأرصاد الجوية إن بعض مناطق أوروبا الغربية تعرضت لأمطار تسقط عادة في شهرين ، فسقطت في يومين ما ولد الفيضانات .لوم المسئولين للمناخوقد ألقى العديد من كبار المسؤولين باللوم على تغير المناخ في الكارثة.قالت مالو دراير ، حاكم ولاية راينلاند بالاتينات: "لم يعد تغير المناخ مجرّدًا بعد الآن. نحن نختبر عن قرب ألمه".وذكرت إن ذلك يظهر الحاجة إلى تسريع العمل بشأن هذه القضية.كما قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن ذلك يظهر أن الإجراء الحاسم هو السبيل الوحيد "للحد من الظروف الجوية القاسية التي نمر بها الآن".