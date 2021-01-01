قبل اللقاء اليوم .. مدرب كايزر تشيفز يفتح النار علي الأهلي



ستيوارت باكستر ستيوارت باكستر

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أن الأهلي مٌعرض للدمار، حال عدم الفوز على فريقه، اليوم “السبت”، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.







وقال ستيوارت باكستر في تصريحات لشبكة “ بي بي سي” البريطانية: "توليت كايزر تشيفز وهو يعاني بشدة في الدوري الجنوب أفريقي، ولكن التقدم بشكل جيد للغاية في إفريقيا أمر غريب بعض الشيء".

قد يعجبك أيضا...

وتابع مدرب كايزر تشيفز:" أعتقد أنه عندما تنظر إلى الأندية على مستوى العالم، خاصة في أوقات فيروس كورونا، واللعب بدون جماهير، نجد أن الأندية الكبيرة عانت أكثر من غيرها".وعن مباراة الأهلي، أوضح باكستر:" “أعتقد أن لدينا فرصة جيدة في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، لأننا في نهائي، لكننا بالتأكيد الطرف الأضعف”.وأضاف: “أنا متأكد من الأهلي سيتعرض للدمار إذ لم يفز علينا، لكن لاعبينا بالتأكيد يعتقدون أن هناك سيناريو يمكننا فيه الفوز عليهم ونحن بالتأكيد لم نخسر قبل بدء المباراة”.الأهلي ضد كايزر تشيفزالأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه.الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 مرات، بفارق 4 ألقاب على كل من الزمالك ومازيمبي الكونغولي، أصحاب المركز الثاني.وصعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.سجل كايزر تشيفز أمام الفرق المصريةالتقى كايزر تشيفز مع الزمالك في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عام 1993، وفاز كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف.نجح الزمالك في إقصاء كايزر تشيفز بعد الفوز عليه في مباراة العودة في القاهرة، بهدف دون رد، والتأهل إلى الدور المقبل.التقى كايزر تشيفز مع الإسماعيلي في الدور ربع النهائي، في مسابقة كأس الكؤوس الأفريقية، عام 2001، حيث تعادل سلبيا في الذهاب، وتعادل 1 - 1، في لقاء الإياب، ليتأهل الفريق الجنوب أفريقي إلى الدور المقبل، مستفيدا من أفضلية تسجيل هدفا خارج الديار.واجه كايزر تشيفز الأهلي في كأس السوبر الأفريقي عام 2002، واكتسح المارد الأحمر الفريق الجنوب أفريقي بـ أربعة أهداف مقابل هدف.سجلت الفرق المصرية 7 أهداف في مرمى كايزر تشيفز، واستقبلت شباكها 4 أهداف.الفوز الوحيد الذي حققه كايزر تشيفز على فريق مصري “ الزمالك”، لم يستفيد منه، حيث ودع دوري الأبطال، بعد الخسارة بهدف دون رد، في لقاء العودة.