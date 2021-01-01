رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

آخر الأخباراخبار الرياضة › رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

صورة الخبر: الكاف
الكاف

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف”، موافقته على إقامة دوري السوبر.

وأكد موتسيبي في مؤتمر صحفي عُقد بعد انتهاء الجمعية العمومية للكاف والتي أقيمت اليوم، بأن الاتحاد وافق على إطلاق مشروع دوري السوبر الأفريقي على أن يتولى الموريتاني أحمد ولد يحيى مسئولية تنظيمه، مؤكدًا أنه سيساعد كافة الاتحادات ماديًا، وكذلك الأندية.

وقال موتسيبي:" دوري السوبر ستكون بطولة شاملة بشكل أساسي لجذب الأموال لتطوير كرة القدم الأفريقية.. ستقدم البطولة موارد مالية تنافسية للأندية المشاركة لتمكينها من الاحتفاظ بأفضل اللاعبين في القارة"

وشدد موتسيبي أن التأهل سيكون ممكنًا لدوري السوبر الأفريقي حيث تنص المعايير على أنه إذا وصل النادي إلى مستوى معين من التنافسية ، فسيتم دعوته إلى االبطولة.

وكان 12 فريقًا من أكبر الفرق الأوروبية قد أعلنت إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن تنسحب 9 منها.

وتشير بعض التقارير الصحفية أن دوري السوبر الأفريقي سيضم 20 فريقًا من أفضل الفرق الأفريقية، بدلًا من دوري أبطال أفريقيا، وسيعود على الأندية بكثير من الأموال.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97524

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager