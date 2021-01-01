بأسهل الخطوات.. طريقة عمل خلية النحل بالدجاج والجزر



خلية النحل بالدجاج والجزر خلية النحل بالدجاج والجزر

خلية النحل بالدجاج والجزر من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم، وقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل خلية النحل بالدجاج والجزر.







مقادير خلية النحل بالدجاج والجزر:

قد يعجبك أيضا...

2 ونصف كوب دقيقربع كوب زبدة ذائبة1 و نصف كوب ماء دافىءنصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر1 ملعقة كبيرة خميرة فوريةرشّة ملحرشّة سكر-الحشو:نصف كيلو صدور دجاج مقطع قطع صغيرة1 حبّة جزر مبشورةنصف كوب فلفل ألوان مقطع شرائح1 بصلة مقطعة قطع صغيرة2 ملعقة زيتنصف ملعقة صغيرة سماقنصف ملعقة صغيرة بودرة ثومملح1 ملعقة صغيرة فلفل أسودطريقة تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر:- يُحضر وعاء، ويُمزج فيه نصف كوب فقط من الماء والخميرة ورشّة السكر، ويُترك المزيج لمدة 10 إلى 15 دقيقة في مكان دافىء.- يُحضر وعاء آخر وتوضع فيه كافة المقادير المتبقية ما عدا كوب الماء، ثم تُضاف الخميرة إلى المزيج ويُقلب جيدًا.- يُضاف الماء تدريجيًا أثناء العجن، حتى تصبح متماسكة وطرية في نفس الوقت.- يُغطى الوعاء بالبلاستيك المخصص للمطبخ، ويُترك لمدة ساعة في مكان دافىء- 1. يُتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والسماق، ويُوضع في الثلاجة حتى تُحضر بقية المكونات.- 2. يُوضع قدر على نار متوسطة، ويُضاف فيه نصف كمية الزيت، ثم يُضاف البصل مع التقليب حتى يذبل.-3. يُضاف الجزر والفلفل الألوان مع التقليب، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم مع التقليب المستمر.- 4. توضع بقية الزيت في قدر آخر، ثم يُضاف الدجاج ويُبدأ في تشويحه حتى يتغير لونه، ثم يُضاف إلى مزيج الخضروات السابق ويُغطى قليلًا حتى ينضج.- 6. يُحضر العجين وتُشكّل منه مربعات بعد فرده، ثم يُوضع قليل من الحشو بداخلها ويُغلق جيدًا.- 7. يُوضع العجين في صينية، ويُترك ليرتاح مرة أخرى لمدة 15 دقيقة.- 8. يُدهن العجين بالزبد الذائب، ثم يُوضع في الفرن ساخن بدرجة 200 لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يُخبّز ويُصبح لونه ذهبيًا.