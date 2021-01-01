طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، ضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى صفوف الميرنجي.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وسبق أن ربط اللاعب المصري نفسه أكثر من مرة باللعب في الليجا.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أنشيلوتي يطلب ضم صلاح إلى ريال مدريد، إذا فشل الأخير في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وأشارت إلى أنه رغم الأزمات المالية بسبب وباء كورونا، لكن ريال مدريد حريص على إبرام صفقة كبرى خلال الصيف الحالي.
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