قناة الكاس: ساسي في قطر لإتمام انتقاله لـ الدحيل

آخر الأخباراخبار الرياضة › قناة الكاس: ساسي في قطر لإتمام انتقاله لـ الدحيل

صورة الخبر: ساسي
ساسي

قالت قناة الكاس القطرية عبر حسابها في تويتر إن فرجاني ساسي وصل الدوحة مساء الخميس لإتمام انتقاله لنادي الدحيل.

وأعلن ساسي (29 عاما) رحيله عن الزمالك يوم الخميس مودعا الجمهور الفريق في رسالة عبر حسابه في إنستجرام.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الزمالك بخمسة ألقاب.

وزعمت تقارير في وقت سابق اهتمام فريق الدحيل القطري بالتعاقد مع ساسي لاعب منتخب تونس.

وكتبت أخرى أن جوزتيبي التركي يريد التعاقد مع لاعب الوسط الأسبق للصفاقسي وميتز الفرنسي والترجي.
ومثل ساسي منتخب تونس في 61 مباراة وسجل 5 أهداف.

المصدر: في الجول

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قناة الكاس: ساسي في قطر لإتمام انتقاله لـ الدحيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37587

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager