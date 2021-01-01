قالت قناة الكاس القطرية عبر حسابها في تويتر إن فرجاني ساسي وصل الدوحة مساء الخميس لإتمام انتقاله لنادي الدحيل.
وأعلن ساسي (29 عاما) رحيله عن الزمالك يوم الخميس مودعا الجمهور الفريق في رسالة عبر حسابه في إنستجرام.
وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قناة الكاس: ساسي في قطر لإتمام انتقاله لـ الدحيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق