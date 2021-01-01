انتهت الأزمة .. باكستر يقود كايزر تشيفز أمام الأهلي في نهائي أفريقيا



ستيوارت باكستر ستيوارت باكستر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز، انتهاء أزمة “رخصة قيادة الفريق”، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها، غدا السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء، في المغرب.







كان ستيوارت باكستر قاد كايزر تشيفز من المدرجات أمام الوداد، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم حصوله على رخصة قيادة الفريق.

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وقال ستيوارت باكستر في تصريحات أبرزتها صحيفة “ كيك أوف” الجنوب أفريقية:" كان لدي تصريح عمل ولكنه كان مع "SAFA" ، لذلك سُمح لي بالعمل في جنوب إفريقيا ولكن ليس رسميًا بسبب الأعمال الورقية، لذلك فعلت ما بوسعي لإعداد الفريق مؤقتًا، وبعد ذلك جاء تصريح العمل رسميًا، ومن ثم يمكنني الجلوس على مقاعد البدلاء أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".وعن تأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال افريقيا، أوضح ستيوارت:" لقد واجهنا الكثير من التحديات لكن اللاعبين تمكنوا وفاجأوا الجميع، بالوصول إلى المباراة النهائية".ستيوارت باكستر كان مدربا لـ جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ونجح في إقصاء منتخب مصر من دور الـ 16.رحل باكستر عن منتخب جنوب أفريقيا، بعد بطولة كأس الأمم، بسبب إصابته بمرض السرطان، لكنه استطاع التغلب على المرض اللعين سريعا.تولي باكستر تدريب كايزر تشيفز، في شهر يونيو الماضي لقيادة كايزر تشيفز في شهر يونيو الماضي، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليلتقي مع الأهلي، لحسم بطل القارة السمراء.الأهلي ضد كايزر تشيفزالأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه.الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 مرات، بفارق 4 ألقاب على كل من الزمالك ومازيمبي الكونغولي، اللذين يتواجدان في المركز الثاني.وصعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.