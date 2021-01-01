موسيماني: نحترم كايزر تشيفز وهدفنا كتابة التاريخ والفوز باللقب الأفريقي



بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أنهم يحترمون منافسهم كايرز تشيفز قبل موقعة الغد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم: "نحترم كايزر تشيفز كثيراً فهم فريق مميز ولديهم طرق لعب مختلفة".



وأضاف: "لدينا فرصة لكتابة التاريخ وتحقيق لقب العاشرة وإسعاد الجماهير الحمراء في كل مكان".

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ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن عدة أرقام قياسية حين يواجه في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة منافسة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، ويسعي أبناء قلعة الجزيرة إلي حصد اللقب العاشر وتسيد زعامة قارة أفريقيا بلا منازع بعد أن توج باللقب التاسع علي حساب الزمالك في 27 نوفمبر الماضي في نهائي القرن الذي أقيم بإستاد القاهرة.كما يبحث فريق الأهلي الحالي إلي مطاردة الجيل الذهبي لعماد متعب ومحمد بركات والحضري وفلافيو في عدد مرات التتويج باللقب القاري، ويتطلع أبناء قلعة الجزيرة في الأحتفاظ بعرشه القاري وتنصيبه ملكا متوجا على كرة القدم في قارة أفريقيا للعام الثاني على التوالي.واجتاز فريق الأهلي عقبات صعبة كبيرة في تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليكون علي بعد خطوة وحيدة من التتويج بلقبه العاشر بدوري الأبطال، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا باهم الكؤوس الأفريقية، فيما ترغب الكرة العربية في استمرار ارتقاء ممثليها على منصة التتويج بالمسابقة للنسخة الخامسة على التوالي، والثالثة والثلاثين في تاريخ المسابقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964.