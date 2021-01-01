كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج؟ عالم أزهري يجيب



كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج؟ كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج؟

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول صاحبه: “كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج”؟



وأجاب أحد علماء الأزهر الشريف، في فيديو لصدى البلد، أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة.



وأضاف، أنه كي يحصل المسلم على ثواب الحج عليه عليه أن يجتهد للذهاب إلى الحج وعليه أن يعلم أنه يدرك بنيته مالا يدركه من عمله.

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واستشهد بما رواه البخاري، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامَاً خلْفَنَا بالمدِينةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلاَ وَادِياً إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ.وأشار إلى أن النية الخالصة لله لو كانت مبيتة للخروج إلى الحج ولكن منعك العذر بسبب كورونا أو غيرها، فتأكد أن الله أعطاك الثواب العظيم.ونصح العالم الأزهري بأن صلاة الضحى تجزئ عن زكاة المفاصل البالغ عددها 360 مفصل في الإنسان وعلى الإنسان أن يشكر ربه عليها لأنه لو توقف واحد منها يصاب الإنسان بمرض أو شلل، منوها أن صلاة الضحى تجزئ عن زكاة المفاصل.واستشهد بحديث النبي "من صلى الصبح ثم يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس مقدار رمح ثم يصلي ركعتين، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة".وذكر أن صلاة الفجر في جماعة والجلوس بعدها لذكر الله وأداء صلاة الضحى، فيكتب للمسلم بذلك أجر حجة وعمرة تامتين.سنن الحجنشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها سنن الإحرام في الحج وهي الغسل قبل الإحرام مباشرة، يسن صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام، يسن للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل.وأضافت الدار أن يجب قص الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط قبل الغسل وترجيل شعر الرأس، ويبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام ويستحب الدعاء بعد التلبية.قالت دار الإفتاء إن الواجب في الحج هو: ما يحرم تركه لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه وينجبر بالدم، وهي:1- تجرد الرجل من كل الثياب المخيطة المحيطة، فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف.2- كشف الرأس للرجل.