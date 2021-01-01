حياة كريمة.. الخرباوي يحذر من الخطاب الديني المنفلت وخطباء الإخوان بالريف

آخر الأخباراخبار مصر › حياة كريمة.. الخرباوي يحذر من الخطاب الديني المنفلت وخطباء الإخوان بالريف

صورة الخبر: الخرباوي
الخرباوي

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية وسفير مبادرة "حياة كريمة"، إن المبادرة أعظم مشروع تقدمه دولة لشعبها، مؤكدا أن "حياة كريمة" مشروع القرن الواحد والعشرين وحدث تاريخي لم يتكرر خلال المائة عام الماضية.

وأوضح الخرباوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشروع ترجمة عملية لمقولة الرئيس السيسي بأن "الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه"، والتي ترجمها البعض وقتها بأن الرئيس يقصد بها الحنو بالكلام والشعارات، إلا أن الرئيس كان يقصد بها الأفعال وهو ما ظهر في تدشينه مبادرة حياة كريمة.

وأضاف المفكر السياسي، أن أهالي الريف كانوا مظلومين على مدار عقود طويلة ولم يلتفت أحد إليهم أو يحنو عليهم كما فعل الرئيس السيسي، حيث افتقد الأهالي العديد من الخدمات ومنها الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء والصحة والتعليم في الكثير من قري ومراكز الريف.

وعن دوره بعد اختياره كسفير للمبادرة، أكد الخرباوي، أنه سيعمل على قراءة الملفات الضرورية والصعوبات التي تواجه أهالي الريف، إلى جانب ممارسة الدور التوعوي بنشر الوعي داخل قرى الريف والتحذير من الخطاب الديني المنفلت والخطباء، الذين ينتمون لجماعة الإخوان.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حياة كريمة.. الخرباوي يحذر من الخطاب الديني المنفلت وخطباء الإخوان بالريف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29997

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager