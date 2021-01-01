مقترح أمريكي للسعودية بشأن استضافة كأس العالم رفقة إيطاليا.. ومصر والمغرب في الصورة

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صورة الخبر: مونديال كأس العالم 2030
مونديال كأس العالم 2030

تقدمت إحدى شركات الاستشارات الأمريكية بمقترح للسعودية بشأن تنظيم مونديال كأس العالم 2030 برفقة إحدى الدول.



وحسب مانشرته صحيفة ذا أثليتك الأمريكية فإن السعودية تفكر بشكل جدي في تقديم طلب للإتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" لتنظيم بطولة كأس العالم 2030.



وضمن أحد المقترحات بشأن تنظيم السعودية المونديال برفقة مصر أو المغرب.



ووفقا للتقرير فإن إيطاليا الأقرب لتقديم طلب برفقة السعودية لاستضافة المونديال.


يأتى ذلك بعد استضافة السعودية لكأس السوبر الإيطالي ونية المملكة لإنشاء شبكة ناقلة تلفزيونية علي غرار بين اسبورتس القطرية وأول الدوريات التى ستنقلها هو الدورى الإيطالي.

وبالتالي فإن التعاون السعودي الإيطالي يجعلهما قادرين علي تقديم ملف ثنائي لإستضافة البطولة خصوصا وأن الفيفا تتجه في الوقت الحالي للإستضافات الثنائية لتقليل حجم التكلفة.



وحتي الوقت الحالي فإن الملفين المطروحين لاستضافة نسخة كأس العالم 2030 لـ بريطانيا تضم انجلترا وجمهورية ايرلندا واسكتلندا وويلز وينافسهم إسبانيا والبرتغال.

المصدر: elbalad

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