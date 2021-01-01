Galaxy S22 Ultra سيصل مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل

صدر تقرير جديد من مطبوعة كورية تستشهد بمصادر صناعية مختلفة يقول إن الهاتف Galaxy S22 Ultra سيصل مع كاميرا رئيسة بدقة 200 ميجا بكسل يتم تصنيعها بالتعاون مع شركة Olympus (شركة اليابانية لتصنيع الكاميرات)، بدلا من 108 ميجا بكسل كما موجود في الهاتف الحالي S21 Ultra .
ويشير التقرير الجديد إلى أن شركة سامسونج وافقت على جميع الشروط التي وضعتها أوليمبوس، والهاتف Galaxy S22 Ultra سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 200 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية، مع العلم أن الكاميرات ستحمل علامة Olympus.
وعلاوة على ذلك فإن هاتف سامسونج الرائد لعام 2022 سيدعم قلم S Pen ولكننا نتساءل عما إذا كان سيتم تضمينه مع الجهاز أم لا وهذه لا تعتبر ميزة جديدة تماما لأن Galaxy S21 Ultra الحالي يدعم قلم S Pen أيضا.
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