تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Nokia C30

في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن شركة HMD تعمل حاليا على الهاتف Nokia C30 ليصل مع مواصفات أفضل من الموجودة في الهاتف الحالي C20 الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي، والآن تم اعتماد هذا الهاتف من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC استعدادا للإعلان الرسمي المتوقع في شهر أغسطس المقبل وأيضا تم الكشف عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف، وخلال السطور القادمة سنتعرف عليها.
المواصفات الرئيسية للهاتف Nokia C30
هاتف نوكيا الجديد سيتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.52 وبدقة 1600×720 بكسل، وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc SC9863A بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 بالإضافة إلى أنه سيعمل بنظام Android 11 Go edition وسيتوفر كذلك مع ذاكرة داخلية بسعة 32 وذاكرة عشوائية بسعة 2 أو 64 جيجا بايت مع 2 جيجا رام أو 64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.
الهاتف Nokia C30 سيحتوي على كاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، كما أنه سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والهاتف سيدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية وسيضم فلاش LED في الأمام والخلف.
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