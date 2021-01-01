

أزرار Facebook Pay تأتي إلى المتاجر عبر الإنترنت في أغسطس أزرار Facebook Pay تأتي إلى المتاجر عبر الإنترنت في أغسطس

يتخذ Facebook بعد مرور عامين تقريبًا خطوة كبيرة لتوسيع منصة المدفوعات الخاصة به.



أعلنت الشركة عن خطط لإخراج Facebook Pay من نظامها البيئي لتسهيل المعاملات عبر الويب، بدءًا من أغسطس، سيتمكن العملاء المقيمون في الولايات المتحدة من إجراء عمليات شراء من الشركات التي تعمل بالطاقة باستخدام طريقة الدفع.



عندما تزور بائعًا مدعومًا، سترى زر Facebook Pay يسمح لك بإكمال عملية شراء ببطاقتك المحفوظة أو تفاصيل PayPal.

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وبهذا المعنى، سوف يتنافس Facebook على الاهتمام عند الخروج مع محافظ محمولة ورقمية منافسة بما في ذلك Apple Pay و Google Pay، بالطبع، لكل منها جمهور مدمج يعتمد على الأجهزة أو نظام التشغيل المفضل أو في حالة Facebook الشبكة الاجتماعية.يقتصر Facebook Pay على منصات الشركة الخاصة بما في ذلك Messenger و Instagram و WhatsApp، لقد طرحها Facebook كوسيلة مناسبة للتسوق على تلك التطبيقات، وتقسيم الفاتورة مع الأصدقاء، وإرسال الأموال إلى الخارج والتبرع للجمعيات الخيرية.لا يؤدي توسيع مدى وصول Facebook Pay عبر الويب إلى تعزيز ملاءمته فحسب، بل يتناسب أيضًا مع استراتيجيةرالتجارة الإلكترونية الأوسع للشركة، في يونيو أضاف Facebook دعمًا لرموز QR إلى منصة المدفوعات، مما يتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى أشخاص خارج مجموعة أصدقائهم.دمجت ميزات التسوق في نظامها البيئي الأوسع للتطبيقات الاجتماعية للاستفادة من التحول إلى التجارة الإلكترونية، في مايو قدم Facebook متاجر تحول صفحات الأعمال على منصتها الرئيسية و Instagram إلى واجهات متاجر عبر الإنترنت.مثل Google و Snapchat من قبل، تتجه الشركة أيضًا إلى البحث المرئي لمساعدة الأشخاص على اكتشاف المزيد من المنتجات القابلة للتسوق على Instagram، حتى لا يتم استبعاده تلقى WhatsApp أيضًا زر تسوق يتيح للمستخدمين تصفح كتالوج منتجات بائع التجزئة.