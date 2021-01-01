أحدث اختبار على إنستجرام.. إخبار المستخدمين بمميزات فيسبوك

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أحدث اختبار على إنستجرام.. إخبار المستخدمين بمميزات فيسبوك

يجري Instagram اختبارًا جديدًا لإخبار المستخدمين عن تطبيق آخر قد يرغبون في التحقق منه Facebook.

يقوم تطبيق مشاركة الصور بتجربة إشعار أعلى خلاصات المستخدمين يشجعهم على التحقق من الميزات "المتوفرة فقط" على Facebook.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "نحن نختبر طريقة للسماح للأشخاص الذين ربطوا حساباتهم على Instagram بفيسبوك بمعرفة الميزات المتوفرة هناك فقط، مثل

كيفية العثور على وظيفة، أو المواعدة عبر الإنترنت، أو شراء السلع وبيعها، أو متابعة آخر الأخبار".

قد لا يبدو أن استخدام الشركة لأحد تطبيقاتها التي يبلغ عدد مستخدميها مليار مستخدم للترويج لتطبيق مليار مستخدم آخر أمر منطقي، ولكنها الطريقة الأحدث التي استخدمت بها الشبكة

المصدر: الوفد

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