يجري Instagram اختبارًا جديدًا لإخبار المستخدمين عن تطبيق آخر قد يرغبون في التحقق منه Facebook.
يقوم تطبيق مشاركة الصور بتجربة إشعار أعلى خلاصات المستخدمين يشجعهم على التحقق من الميزات "المتوفرة فقط" على Facebook.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "نحن نختبر طريقة للسماح للأشخاص الذين ربطوا حساباتهم على Instagram بفيسبوك بمعرفة الميزات المتوفرة هناك فقط، مثل
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أحدث اختبار على إنستجرام.. إخبار المستخدمين بمميزات فيسبوك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق