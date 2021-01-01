«الإحصاء»: تراجع واردات إطارات وأنابيب «وسائل النقل» إبريل الماضي

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«الإحصاء»: تراجع واردات إطارات وأنابيب «وسائل النقل» إبريل الماضي

سجلت واردات إطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل، تراجعا بنسبة بلغت نحو 16%، وذلك خلال شهر إبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجعت واردات إطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل خلال الأشهر القليلة الماضية، بقيمة الواردات المصرية حيث بلغت نحو 41.4 مليون دولار وذلك خلال شهر إبريل الماضي، مقابل 51.5 مليون دولار خلال شهر إبريل عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 10.1 مليون دولار.

وجاءت واردات إطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن قائمة السلع الأكثر تراجعا خلال شهر إبريل الماضي، مقارنه بنفس الشهر خلال عام 2020.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتقرير الشهري، ارتفاع قيمه إجمالي الواردات، حيث بلغت قيمة الواردات 5.92 مليار دولار خلال شهر إبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار خلال لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة إبريل قدرها 8.1 %.

المصدر: Egypt automotive

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