جيب كومباس 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”

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صورة الخبر: جيب كومباس 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”
جيب كومباس 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”

المربع نت – دشنت جيب النسخة العالمية لكومباس 2022 فيس ليفت تمهيداً لطرحها في الخريف بأسعار أمريكية تبدأ من 25,000 دولار – 94,000 ريال قبل الضرائب.

وتتميز السيارة بتحديثات جمالية متعددة للتصميم الخارجي تشمل مصابيح LED جديدة وجنوط 16-17-18 إنش ألمنيوم مختلفة، مع تحديثات رئيسية أخرى للداخلية، تشمل لوحة قيادة جديدة ومواد أفخم.

وتأتي الداخلية بشاشة 8.4 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، و الذي تم تحديثه ليكون أسرع بـ 5 مرات من النظام السابق، مع لوحة عدادات صغيرة 3.5 إنش للفئة الأساسية، وتتوفر الفئات الأفخم بشاشة 10.1 إنش للنظام الترفيهي ولوحة عدادات 7 إنش أو 10.25 إنش رقمية حسب الفئة.

وتتوفر السيارة بمحرك 2.4 لتر 4 سلندر بقوة 179 حصان وعزم 233 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات قياسي، مع توافر ناقل أوتوماتيكي اختياري 9 سرعات.

وتدعم السيارة عدداً واسعاً من أنظمة السلامة الحديثة التي تشمل التحذير المبكر من الاصطدام بالكبح الأوتوماتيكي، ورصد النقطة العمياء، والتحذير من مغادرة حارة الطريق.

صورة الخبر: جيب كومباس 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”

المصدر: المربع نت

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