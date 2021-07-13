

«المركزي»: الأحد المقبل يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ الإثنين «المركزي»: الأحد المقبل يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ الإثنين

قرر البنك المركزي المصري ، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هـ.



وأوضح المركزي ، أنه بذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.



وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء فى وقت سابق، أنه تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.