

البورصة المصرية تختتم التعاملات على هبوط 0.4% بضغط مبيعات محلية البورصة المصرية تختتم التعاملات على هبوط 0.4% بضغط مبيعات محلية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 10561 نقطة.



وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة الى مستوى 679.651 مليار جنيه ، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو البيع، مقابل توجه العرب والأجانب نحو الشراء.



وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 409 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية.

قد يعجبك أيضا...

وتم التداول على 197 سهم، ارتفع منهم نحو 92 سهم، وانخفض نحو 76 سهم، ولم تتغير مستويات 26 سهم.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10602 نقطة.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة الى مستوى 678.003 مليار جنيه ، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء، مقابل توجه العرب والأجانب نحو البيع.وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 501 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية.وتم التداول على 207 سهم، ارتفع منهم نحو 114 سهم، وانخفض نحو 43 سهم، ولم تتغير مستويات 36 سهم.وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 9.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 657.8 مليار جنيه، مقابل 667.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بتراجع 1.43%.وعلى صيعد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,184.8 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.7 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 0.13% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,319.93 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو ة2.16% مغلقا الفترة عند 1,705.16 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 2.12 % مغلقا عند 12,541.16 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.77 % مغلقا الفترة عند 3,253.52 نقطة.بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,041 مليون ورقة منفذة على 218 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,838 مليون ورقة منفذة على 189 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.4 % و العرب على 7.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 47.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 193.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.